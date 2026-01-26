Crollo Casoria, Rostan (Lega): “Sostegni a chi ha perso tutto, avanti con verifiche nel sottosuolo”

Condividi

“La notizia di un nuovo sgombero a scopo cautelativo di 13 famiglie in via padre Ludovico vico VII, che si viene ad aggiungere al drammatico crollo avvenuto tre giorni fa in via Cavour che ha visto 15 nuclei familiari costretti ad abbandonare la propria abitazione, testimonia la gravità dell’emergenza sociale in atto a Casoria. Bisogna garantire sostegni adeguati a chi ha perso tutto, in particolare a quelle famiglie con minori e persone fragili a carico. Ho apprezzato l’intervento tempestivo della Protezione Civile che è riuscita a trovare una collocazione provvisoria alle persone evacuate ma ora dobbiamo aiutare, soprattutto minori ed anziani, a ritrovare al più presto la normalità. Al tempo stesso chiediamo al comune di proseguire l’attenta verifica delle criticità del sottosuolo affinchè possano essere prevenute nuove tragedie, in attesa di chiarire le responsabilità dell’accaduto”. Lo ha dichiarato Michela Rostan, consigliera regionale della Lega e componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio.

