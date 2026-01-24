Chiaiano: nel bar con droga nei pacchetti di caramelle e un tirapugni. Carabinieri arrestano pusher

Condividi

Pusher ambulanti nel mirino dei Carabinieri. Siamo nel quartiere Chiaiano e i carabinieri della locale stazione notano una persona all’interno di un bar a via Santa Maria a Cubito. L’uomo non ha l’aria del tipico cliente ma si muove con fretta. Quell’atteggiamento insospettisce i militari che decidono di approfondire. La persona controllata è il 26enne Giovanni Grillo, del posto e già noto alle forze dell’ordine.

Nelle tasche del 26enne ci sono 30 grammi di hashish già suddivise in dosi e 370 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. La droga era stata nascosta in pacchetti per le caramelle.

L’uomo aveva con sé anche un tirapugni. Anche l’arma è stata sequestrata.

Grillo è in attesa di giudizio.

