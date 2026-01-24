Cirielli sfoglia la margherita. Quando si dimetterà? Intanto Martusciello chiarisce: “Se si dimette, ogni partito andrà per conto proprio”

Condividi

“Si sta verificando la questione della compatibilità, non c’è ancora nulla di definito e c’è tutto il tempo. Se Edmondo Cirielli si dovesse dimettere da consigliere regionale, ogni partito andrà per conto proprio”. Lo ha detto il segretario regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, a margine dell’evento a Napoli per ricordare la ‘discesa in campo’ di Silvio Berlusconi, a proposito delle possibili dimissioni da consigliere regionale del viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, con incarico di capo dell’opposizione che potrebbe andare a Gennaro Sangiuliano, attualmente capogruppo di Fratelli d’Italia. “Con le dimissioni di Cirielli, la figura del capo dell’opposizione andrebbe ad esaurirsi”, chiude Martusciello.













