ANTEPRIMA TERRANOSTRANEWS. SALVINI STAMANI AL CAMPO ROM DI GIUGLIANO

Il leader della Lega, Matteo Salvini, è atteso oggi a Napoli, sul palcoscenico della campagna per le elezioni regionali in Campania. Alle ore 17:30 al Palapartenope, in via Corrado Barbagallo, parteciperà insieme alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al vicepresidente del Parlamento europeo Antonio Tajani all’evento di sostegno al candidato governatore del centrodestra, Edmondo Cirielli. Il Sud 24+1

Al mattino, Salvini visiterà un luogo simbolo della situazione di degrado nell’area metropolitana: un campo rom di Giugliano in Campania. L’obiettivo dichiarato è porre l’attenzione su quel che definisce «una bomba sociale» di illegalità e condizioni inaccettabili, criticando ciò che – secondo lui – il centrosinistra locale non è riuscito a risolvere da anni. Agenzia Dire+2Virgilio.it+2

In questa doppia tappa – mattina e pomeriggio – la coalizione di centrodestra mira a rilanciare la propria presenza in Campania, mettendo al centro temi come sicurezza, legalità e qualità della vita nei quartieri considerati marginali.













