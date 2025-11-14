Cirielli: “Dialogo istituzionale con Manfredi, sicurezza e rilancio del turismo. La Campania deve cambiare passo”

Condividi

Visite: 18

31 Visite

Al termine di un incontro con Confcommercio Campania, il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione, Edmondo Cirielli, rilancia la propria visione amministrativa puntando su collaborazione istituzionale, sicurezza e sviluppo economico. Al centro del suo intervento, anche un netto giudizio sul rapporto con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, definito “equilibrato e rispettoso”, in contrapposizione alle tensioni degli ultimi anni tra il primo cittadino e il governatore uscente Vincenzo De Luca.

Secondo Cirielli, le campagne elettorali “possono dividere”, ma chi governa “rappresenta tutti” e ha il dovere di collaborare. L’intesa con Manfredi, sottolinea, è già solida, e lo dimostra anche il rapporto costruito dal sindaco con il Governo Meloni, che ha portato a Napoli l’America’s Cup. “Chi usa le istituzioni per insultare non va lontano”, osserva il candidato.

Sicurezza, trasporti e lotta all’abusivismo

Cirielli rivendica la tradizione della “destra sociale”, sostenendo il diritto anche dei cittadini con redditi più bassi a vivere Napoli da turisti. Per farlo, servono servizi e trasporti efficienti, città più pulite e contrasto alla concorrenza sleale. Il candidato propone di potenziare le polizie municipali, con nuove dotazioni, più personale e una formazione adeguata finanziata dalla Regione. Non ritiene necessario dotare gli agenti di teaser o manganelli, ma chiede “maggiore coordinamento” con le forze dell’ordine.

Ampio spazio anche al tema dei fondi inutilizzati: “La Campania è tra le regioni che ricevono più risorse nazionali ed europee, ma continua a non spenderle”, afferma. Per questo intende aumentare la capacità di programmazione e investimenti, soprattutto nel terziario, settore che pesa per il 55% sul PIL regionale. Annuncia bandi annuali più flessibili, un documento unico di semplificazione e misure per facilitare l’accesso al credito, criticando i criteri adottati dal governo regionale uscente.

Circumvesuviana, “un sistema da rifondare”

Capitolo centrale anche quello dei trasporti. Cirielli definisce la Circumvesuviana “un’arteria strategica ridotta in condizioni inaccettabili”. Linee obsolete, scarsa efficienza e rischi per la sicurezza rendono, secondo il candidato, necessario un piano straordinario di investimenti: treni nuovi, tecnologia aggiornata, videosorveglianza su ogni convoglio e sistemi di rilevamento audio per segnalare situazioni di pericolo.

Tra le proposte, anche un servizio di assistenza a bordo per le persone con disabilità, sul modello dei Paesi europei più avanzati, e un coordinamento stretto con Napoli e i Comuni dell’area vesuviana per rafforzare l’intera rete EAV. “La Campania deve conquistare standard di civiltà e inclusione che i cittadini aspettano da troppo tempo”, conclude.

Con sicurezza, trasporti, turismo e commercio come assi portanti, Cirielli punta così a delineare un’immagine di Regione “più efficiente, moderna e competitiva”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti