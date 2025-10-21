POZZUOLI: Botti illegali e sigarette di contrabbando. MONTE DI PROCIDA: riprende i lavori abusivi nel cantiere sequestrato poi aggredisce i Carabinieri. 57enne arrestato

Condividi

POZZUOLI: Botti illegali e sigarette di contrabbando. 26enne arrestato dai Carabinieri

Sigarette e botti illegali, un curioso mix sequestrato ad un 26enne di Quarto.

A scoprirlo i carabinieri della stazione di Pozzuoli durante un posto di controllo.

Il giovane non si è scomposto quando gli è stato imposto l’alt.

Immaginava il tradizionale controllo da “patente e libretto”.

Quando i militari hanno intravisto alcune stecche di sigarette in auto, il vento è cambiato.

Dalla perquisizione effettuata sono emerse 16 stecche di tabacchi di contrabbando. Nella sua abitazione, invece, sono stati rinvenuti 50 ordigni esplosivi artigianali: 9 chili di polveri che avrebbero potuto ridurre in pezzi un furgone.

Il 26enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ed è ora in carcere in attesa di giudizio.

MONTE DI PROCIDA: riprende i lavori abusivi nel cantiere sequestrato poi aggredisce i Carabinieri. 57enne arrestato

Un abuso edilizio è costato le manette ad un 57enne di Monte di Procida.

Nei mesi scorsi un cantiere abusivo era stato sequestrato e circondato dal tradizionale nastro rosso e bianco dei Carabinieri. Nonostante i sigilli e una denuncia, il proprietario dell’abitazione ha ripreso i lavori attirando l’attenzione dei militari della stazione di Monte di Procida.

Quando si è ritrovato una pattuglia davanti casa, il 57enne ha reagito male e ha spinto e insultato i carabinieri.

E’ così finito in manette, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Sottoposto ai domiciliari – ovviamente in un’altra abitazione – è ora in attesa di giudizio.













