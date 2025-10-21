PALESTINA, ABU MAZEN: HAMAS E’ UN OSTACOLO PER LA PACE

Condividi

Accolto nella Muqata di Ramallah tra tappeti rossi e misure di sicurezza, il presidente palestinese Mahmoud Abbas, detto Abu Mazen, ha espresso il suo sostegno al piano di cessate il fuoco proposto da Donald Trump, che prevede la liberazione di ostaggi e prigionieri, aiuti umanitari sotto supervisione ONU e il ritiro israeliano da Gaza.

«Abbiamo accolto con favore l’iniziativa americana», ha dichiarato Abu Mazen, aggiungendo che resta però centrale il ruolo dell’Autorità nazionale palestinese: «Lo Stato di Palestina è l’unica autorità legittima su Gaza. Serve ristabilire l’unità con la Cisgiordania attraverso istituzioni comuni e forze di sicurezza legittime».

Il leader dell’Anp, 89 anni, sarà in Italia il 7 novembre per incontrare la premier Giorgia Meloni, il presidente Sergio Mattarella e Papa Leone XIV.













