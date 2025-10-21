Giappone, Sanae Takaichi è diventata premier: è la prima donna

L’ultraconservatrice Sanae Takaichi è stata eletta nuova premier del Giappone, diventando la prima donna a ricoprire questo ruolo dopo la nomina a inizio mese alla guida del Partito liberal-democratico. L’elezione è avvenuta al primo turno di voto: grazie al sostegno del nuovo partner di coalizione, il Japan Innovation Party, ha prevalso sul candidato dell’opposizione con 237 voti (4 in più di quelli necessari l’elezione), contro i 149 dell’ex premier Yoshihiko Noda, su un totale di 465 seggi della Camera bassa in Parlamento.