Giugliano, panchina a rischio per Cudini: Capuano o Zauli i possibili sostituti

Condividi

Visite: 139

81 Visite

La pesante sconfitta interna contro il Catania (0-3) potrebbe segnare la fine dell’esperienza di Mirko Cudini sulla panchina del Giugliano. Il tecnico, arrivato da poche settimane, ha raccolto solo una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte, risultati che lo pongono ormai a un passo dall’esonero. Fin dal suo insediamento, il rapporto con la tifoseria non è mai decollato. Il feeling non è mai sbocciato, e oggi la piazza lo contesta apertamente, chiedendo alla società una svolta tecnica che possa dare nuova linfa a una squadra in difficoltà. La dirigenza, consapevole della situazione, si è già mossa per individuare il sostituto. Tra i papabili non c’è Paolo Cannavaro, nonostante la sua presenza allo stadio “De Cristofaro” durante la gara persa contro il Catania. I nomi più concreti, al momento, sono due: Eziolino Capuano e Lamberto Zauli. Capuano è il sogno della tifoseria. Allenatore esperto, vulcanico e carismatico, ha guidato piazze calde come Avellino, Taranto, Trapani e tante altre. Proprio con il club siciliano, però, Capuano ha un contenzioso legale ancora aperto, con ricorsi attualmente al vaglio della giustizia sportiva. Una situazione da risolvere prima di qualsiasi nuovo tesseramento. In alternativa c’è Zauli, ex centrocampista di talento (ha vestito le maglie di Vicenza, Bologna e Palermo), oggi allenatore pragmatico e ordinato. Ha guidato, tra le altre il Modena e il Crotone. Profilo meno acceso di Capuano, ma solido e disponibile da subito.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti