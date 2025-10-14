Marano, in corso lo sgombero di immobili abusivi in via Montale: attesa la demolizione

Condividi

Sono in corso le operazioni di sgombero di alcuni immobili abusivi in via Eugenio Montale, nella periferia di Marano. Dopo l’allontanamento di una coppia di anziani, rimasta al primo piano, sono iniziate le operazioni di demolizione di una mansarda. Per i piani di sotto, anch’essi finiti nel provvedimento di abbattimento, è stato proposto un ulteriore ricorso il cui esito sarà noto tra qualche settimana. Per ora, dunque, si abbatte solo la mansarda.

Gli altri familiari, che occupavano altri appartamenti dello stesso stabile, avevano già lasciato l’edificio nei giorni precedenti. Si tratta di un intervento disposto dalla Procura, con provvedimenti ormai definitivi.

Sul posto sono presenti Polizia Municipale, Carabinieri e Polizia di Stato per garantire la sicurezza delle operazioni.













