Microplastiche ovunque: l’allarme di Franco Berrino e come difendersi

Le microplastiche hanno invaso ogni angolo della nostra vita quotidiana: si trovano nei cibi che mangiamo, nell’acqua che beviamo e persino nel latte materno. A lanciare l’allarme è l’epidemiologo Franco Berrino nel suo ultimo saggio, in cui analizza i “veleni nascosti” che arrivano ogni giorno sulle nostre tavole.

Prodotta in quantità esorbitanti dagli anni ’50, la plastica si è frammentata in miliardi di particelle microscopiche — micro e nanoplastiche — che si accumulano negli organismi viventi e, in particolare, nell’essere umano, predatore al vertice della catena alimentare. Tracce di queste sostanze sono state trovate nel sangue, negli organi vitali, nel cervello e perfino nella placenta.

Oltre ai pesci, altamente contaminati, le microplastiche sono presenti anche nella carne, nel tofu, nelle acque imbottigliate e nei prodotti conservati in imballaggi plastici. A peggiorare il quadro, l’uso massiccio di plastica monouso nella ristorazione e nella medicina.

Berrino invita a ridurre il consumo di plastica, evitare alimenti confezionati, preferire acqua da fonti sicure e privilegiare la cucina naturale per difendere la propria salute. L’impatto delle microplastiche è ormai un problema globale e urgente, che chiama in causa scelte individuali e politiche industriali sostenibili.