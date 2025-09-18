Bambino di sette anni cade dal tetto di una scuola: è grave

Visite: 44

Un bambino di 7 anni è precipitato dalla balaustra ad altezza tetto , al secondo piano di un edificio scolastico nel ponente di Genova, nel quartiere di Voltri. Il piccolo, in gravi condizioni, è stato soccorso dal 118 con automedica, sul posto è intervenuto d’urgenza anche l’elicottero atterrato nell’area più vicina. Per permettere l’atterraggio è stato necessario bloccare il traffico autostradale per alcuni minuti. Il bimbo è stato trasferito d’urgenza intubato all’ospedale Gaslini di Genova.

L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno nella scuola elementare De Amicis in vicolo Nicolò da Corte. Il bambino – dopo un volo di circa sei metri – è ricoverato in codice rosso e le sue condizioni sono considerate molto gravi. Un testimone avrebbe assistito alla caduta.