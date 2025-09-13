FIORENTINA-NAPOLI: 3-1, GLI AZZURRI PASSANO (AGEVOLMENTE) ANCHE AL FRANCHI

Condividi

Visite: 21

32 Visite

Gli azzurri espugnano il Franchi. Vittoria meritata per gli uomini di Conte.

La cronaca.

Il Napoli parte subito forte con Di Lorenzo che mette subito in apprensione De Gea e Hojlund fermato sulla linea di porta in occasione del tap-in sulla respinta del portiere spagnolo. Nello sviluppo della concitata azione Comuzzo è ingenuo e stende in area Anguissa che lo aveva anticipato. L’arbitro decreta il calcio di rigore per il Napoli.

De Bruyne dal dischetto spiazza De Gea realizzando così il gol che porta in vantaggio il Napoli.

Sono bastati quindici minuti a Rasmus Hojlund per tornare a segnare in Serie A. Il danese del Napoli si presenta a tu per tu con De Gea e lo batte con un preciso diagonale con il pallone che sbatte sul palo e si infila in rete per il doppio vantaggio partenopeo.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo il Napoli trova il gol del 3-0 con Beukema che spinge in rete il pallone servitogli da Anguissa segnando così la sua prima rete in maglia azzurra.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Luca Ranieri si ritrova il pallone tra i piedi e con una conclusione ravvicinata di sinistro batte Milinkovic Savic accorciando le distanze per la Fiorentina che si trova ora in svantaggio di due gol.

Finale 1-3 per gli azzurri.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti