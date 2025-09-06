Regionali. Laboccetta (Polo Sud): “La Campania va rispettata. Non siamo una colonia”

Condividi

I sondaggi in Campania non sono favorevoli al centrodestra, ma la partita per riconquistare una Regione strategica per l’intero Mezzogiorno non è affatto chiusa. Eppure, inspiegabilmente, si resta fermi ai blocchi di partenza. Un errore da matita blu”.

Lo afferma l’onorevole Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud, per il quale “in Campania non c’è nessun Maradona della politica, ma una personalità autorevole, capace di guidare una sfida dignitosa e di contenere il danno, va individuata subito. Continuare a temporeggiare significa consegnare la Regione senza combattere e assistere passivi all’esplosione del mondo astensionista”.

“La Campania non è una colonia da abbandonare al proprio destino. È una terra centrale per il futuro del Mezzogiorno e dell’Italia intera. La partita si può giocare, ma se qualcuno decide di perderla a tavolino se ne assumerà la responsabilità davanti agli elettori e alla storia”, conclude Laboccetta.













