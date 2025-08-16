Calvizzano, il Sindaco Pirozzi replica a Izzo: “Puc approvato da commissari, esternazioni sue su cementificazione gravi, valutiamo di querelarlo”

Condividi

“Ritengo gravissime le esternazioni del consigliere del Comune di Marano, Michele Izzo, diffuse sulla testata online “Terranostranews” in merito alla presunta “cementificazione selvaggia” in atto sul territorio di Calvizzano, ed in particolare nell’area di via Adda. Tali affermazioni non solo risultano prive di fondamento, ma ledono gravemente l’immagine del nostro Comune e il lavoro svolto con serietà e trasparenza dalle istituzioni.

È necessario ribadire che il Piano Urbanistico Comunale oggi vigente a Calvizzano non è stato approvato dall’attuale amministrazione, bensì dalla Commissione Straordinaria nominata dal Ministero dell’Interno a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale.

Parliamo dunque di un atto elaborato e adottato da una triade composta da funzionari ministeriali e da un attuale Prefetto della Repubblica, con il supporto dei tecnici e degli uffici competenti.

Alla luce di ciò, viene spontaneo chiedersi: quando il consigliere Izzo lascia intendere che dietro all’attività urbanistica vi siano collusioni con ambienti criminali, sta forse accusando di complicità con la camorra funzionari dello Stato e un Prefetto in carica, che hanno approvato il Puc vigente?

È bene ricordare, altresì, che prima del rilascio di ogni concessione edilizia vengono effettuati tutti i controlli di legge.

Il Comune di Calvizzano, da cinque anni a questa parte, si distingue per un’amministrazione improntata alla legalità e alla trasparenza.

Per parte nostra, ribadiamo con forza che io, come Sindaco, e tutta la mia Amministrazione siamo pronti a denunciare chiunque abbia interessi criminali sul nostro territorio.

Anzi, invitiamo lo stesso consigliere Izzo, se realmente in possesso di informazioni specifiche, a fornircele: saremo ben lieti di recarci insieme dal Procuratore Nicola Gratteri e da ogni altra Autorità competente.

Nel frattempo, questa Amministrazione si riserva di valutare l’opportunità di intraprendere azioni legali contro il consigliere Izzo per le sue gravi dichiarazioni, che hanno ingiustamente gettato discredito su un intero Comune e sulla sua comunità.” – è quanto afferma in una Giacomo Pirozzi, sindaco di Calvizzano.













