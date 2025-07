Tentata aggressione al parroco di Calvizzano: denunciato un 18enne serbo armato di coltello

Condividi

Nella giornata di ieri a Calvizzano si è verificato un grave episodio ai danni del parroco don Ciro Tufo, che ha subito un tentativo di aggressione da parte di un giovane di nazionalità serba, di appena 18 anni.

Secondo quanto appreso dai Carabinieri, il giovane, già ospitato all’interno della canonica in quanto privo di fissa dimora, era stato allontanato dal parroco dopo essere stato sorpreso a rubare del denaro. Dopo l’allontanamento, il 18enne si è ripresentato nei pressi del Villaggio di Dio, nel Parcheggio di via Galiero, armato di coltello, tentando di avvicinarsi al sacerdote con atteggiamento minaccioso. I presenti hanno evitato il peggio.

Don Ciro ha sporto immediata denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Calvizzano. Il giovane è stato identificato ma successivamente rilasciato.

Sull’episodio è intervenuto il Sindaco di Calvizzano, che ha espresso una ferma condanna dell’accaduto e una solidarietà piena e incondizionata al parroco:

“Siamo di fronte a un fatto gravissimo che non può essere minimizzato. Esprimiamo la massima vicinanza e sostegno istituzionale a don Ciro Tufo, vittima di un gesto vile e inaccettabile. Nessuno può permettersi di agire in questo modo senza conseguenze. Chiediamo di intensificare i controlli a tutela della sicurezza del parroco e delle strutture parrocchiali.”

Le indagini sono tuttora in corso per chiarire ogni dettaglio della vicenda e verificare l’eventuale sussistenza di presupposti per ulteriori provvedimenti.













