Campania, il Governo impugna la legge elettorale: è scontro con De Luca sui sindaci candidati

Visite: 78

20 Visite

Il Governo Meloni ha ufficialmente impugnato la legge elettorale approvata dalla Regione Campania che impedisce ai sindaci in carica di candidarsi alle elezioni regionali senza dimettersi anticipatamente. Una norma definita dal Ministero dell’Interno come una “limitazione irragionevole” dei diritti di rappresentanza e partecipazione politica, che di fatto esclude molti amministratori locali dalla corsa per un seggio in Consiglio regionale.