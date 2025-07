Condividi

Visite: 33

25 Visite

Sinner è il re di Wimbledon. Il tennista italiano ha battuto in finale Alcaraz, dopo quattro set. Il primo vinto dallo spagnolo, gli altri tre, tutti per 6-4, dall’altoatesino, apparso in gran forma e in palla fin dall’inizio. Successo strameritato del numero uno al mondo, che ha vendicato la sconfitta patita a Parigi contro il suo storico avversario.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews