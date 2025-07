CASORIA, FDI RICORDA PAOLO BORSELLINO E LA SUA SCORTA

Condividi

Visite: 8

7 Visite

Come da tradizione, la destra casoriana si ritrova per ricordare la strage di via D’Amelio, e

commemorare Borsellino e la sua scorta, nei giorni in cui ricorre l’anniversario di quei tragici eventi. Alla radice dell’impegno politico della cosiddetta “generazione Atreju”, ci sono proprio il senso dello Stato e delle istituzioni di uomini e donne che ritennero il dovere nei confronti della nazione più importante della loro stessa vita.

Sulla scorta di questo esempio, la comunità militante di Fratelli d’Italia conduce la propria azione politica all’insegna della cultura della legalità, e rifiutando qualunque compromesso.

L’appuntamento quest’anno è fissato, per giovedì 17 luglio, a partire dalle ore 19, presso la Villa Comunale della Città di Casoria: parole e musica accompagneranno le riflessioni dei relatori, che si raccoglieranno per l’occasione attorno al busto del carabiniere Mauro Mitilini, un figlio di Casoria anche lui caduto nell’esercizio del dovere, in onore del quale sarà deposta una corona d’alloro.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews