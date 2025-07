Napoli, finalmente Beukema: accordo chiuso

Condividi

Sam Beukema-Napoli, ci siamo. Nella mattinata di domenica, come anticipato da Sportmediaset, il Bologna e il club azzurro hanno chiuso l’accordo: in queste ore è in corso lo scambio di documenti che permetterà poi di far viaggiare il 26enne olandese con direzione Napoli. L’ex AZ Alkmaar ha da tempo l’intesa per un quinquennale da circa 2.5 milioni netti a stagione, mentre il ds Manna si è convinto a versare 33 milioni di euro, bonus compresi, nelle casse dei felsinei. Felsinei che hanno rimpiazzato lo stesso Beukema con Vitik, acquistato dallo Sparta Praga. Il centrale dovrebbe svolgere martedì le visite mediche assieme a Noa Lang.













