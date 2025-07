Marano, post su Facebook e “pisciacquasantieri” del web. Izzo: “La storia giudiziaria racconta ben altro”

Condividi

Visite: 374

33 Visite

Leggendo alcuni post su Facebook mi sembra che il tempo si sia fermato al tempo dell’epoca bertiniana, quando lo sport preferito era quello di sparare nel mucchio e poi la storia giudiziaria ci sta consegnando un’altra verità.

All’ epoca tutto il gruppo si sentiva cosparso dal dono della Santità e chi non la pensava come loro era visto come camorrista, peccato che la storia giudiziaria ci sta raccontando un’ altra verità.

Ma la storia sembra non aver insegnato nulla a chi partecipò politicamente a quelle amministrazione che tanto male hanno fatto alla nostra città, in primis che la legalità non è uno slogan e la prima regola vuole che chi sa di fatti o cose deve denunciarle con nomi e cognomi, facile é nascondersi dietro affermazioni sterili anonime.

comunicato stampa di Michele Izzo consigliere comunale













