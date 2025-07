Il lieto fine. Allen era nascosto tra i rovi sotto l’autostrada

Condividi

Visite: 97

34 Visite

È stato ritrovato vivo e in buone condizioni Allen, il bimbo di 5 anni scomparso nella notte tra venerdì e sabato da un campeggio a Latte, frazione di Ventimiglia. Dopo oltre 36 ore di ricerche, è stato localizzato in una zona collinare, a circa tre chilometri dal punto della sparizione, tra la vegetazione fitta e sotto un viadotto autostradale, nei pressi di un supermercato. Era nascosto in un anfratto naturale, un cunicolo stretto e difficile da individuare, un rifugio silenzioso e isolato, forse scelto istintivamente per ripararsi dai rumori.

Allen, che secondo quanto riferito dalla famiglia è affetto da disturbi dello spettro autistico, si era allontanato nel cuore della notte, probabilmente senza una meta precisa. Le sue condizioni al momento del ritrovamento sono buone: era disidratato, con le labbra screpolate, ma cosciente e senza ferite gravi. È stato portato in ospedale a Imperia per accertamenti.

A trovarlo sono stati due volontari della Protezione Civile “Pompeiana”, dopo che la prefettura aveva disposto l’ispezione mirata di cunicoli e tratti collinari impervi, dietro suggerimento di esperti. Fondamentale è stato l’impiego di centinaia di soccorritori: oltre 300 persone, tra vigili del fuoco, carabinieri, polizia, protezione civile, sommozzatori, soccorso alpino, unità cinofile e droni con termocamere, hanno battuto metro per metro tutta l’area intorno al campeggio.

Il momento del ritrovamento è stato carico di emozione: Allen è stato portato a braccia dai soccorritori, accolto dagli applausi e dalle lacrime della folla che si era radunata nella piazza di Latte. “Grazie a tutti, sono stati giorni tremendi”, ha detto il padre, visibilmente commosso.

Soddisfazione è stata espressa anche dalle istituzioni. “Una bellissima notizia che ci riempie di gioia”, ha dichiarato la premier Giorgia Meloni, ringraziando i soccorritori per il loro “instancabile lavoro”. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha elogiato “la macchina dei soccorsi, coordinata dalla prefettura, che ha operato in modo esemplare”.

Il caso di Allen si chiude nel migliore dei modi, con una comunità intera che ha sperato, vegliato e, alla fine, gioito insieme.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews