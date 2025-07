La Via delle Muse, premio letterario alla seconda edizione. Protagonisti i ragazzi del Segrè di Marano

Condividi

Bellissima serata il 12/7/1025 della II Edizione del Premio Letterario La Via delle Muse, presso la Sala delle Bandiere del Municipio di Messina. Premio ideato e perfettamente curato dalla splendida prof.ssa Grazia Dottore che con grande professionalità e passione ha organizzato un evento dove la sola protagonista è stata la poesia. La lettura delle motivazioni delle opere a cui sono state assegnati i rispettivi premi ha reso ancora più emozionante il momento. Grazie per aver creato uno spazio anche per questo anno alla categoria studenti.

I ragazzi del liceo Scientifico Emilio Segrè di Marano di Napoli dove insegno si sono distinti anche in questa seconda edizione in diverse sezioni di concorso. Nei volti dei presenti si è percepita l’emozione e la gioia di ricevere un riconoscimento :

Giada Postiglione classe V sez A terzo premio sezione poesia tema libero; Matteo Mercurio classe III sez I primo premio Sezione racconto e si ringrazia il genitore che ha accompagnato il proprio figlio condividendo l’esperienza con grande gioia; Quarto Premio sez Racconto Matteo Viglione classe V sez. B; Primo premio speciale sezione Fotografia per Gianluca Vernetti classe V sez B.

Eccellenze del nostro liceo che adesso alcuni di loro affronteranno il nuovo mondo universitario certa che porteranno queste esperienze nel cuore. E va a loro il mio più grande augurio di buona vita e di poter raggiungere traguardi soddisfacenti. Ed ancora tra i premiati ma non presenti : Roberta Bozzaotra classe III sez A, Elia Vasto classe V sez A, Liccardo Simona III sez. EM. Complimenti anche a loro .

Grazie ai giurati, al presidente di giuria, grazie per le motivazioni lette scritte con molta cura che hanno centrato l’essenza degli elaborati rendendo più suggestiva la premiazione . Una meraviglia poi condividere questo momento con tutti gli amici poeti presenti concluso con una magnifica cena di alto livello presso il ristorante Ossidiana di Messina, servizio splendido e accoglienza impeccabile , menù strepitoso .

Poi per quanto mi riguarda , ricevere tre premi in una serata mi ha emozionato anche perché in tre sezioni per me nuove ed è stata una ..sfida vinta:

Sezione Haiku – Monologo – e brano in 100 parole. E alla presenza anche dei miei alunni è stata una soddisfazione ed una emozione incredibile che tutti i docenti dovrebbero provare , perché offre la possibilità di comprendere e di guardare altro ed oltre dell’alunno , riuscendo ad entrare nel suo mondo fatto di differenti interessi, pensieri , dove si evidenziano potenzialità e ricchezza d’animo

Il mio poi ringraziamento più grande devo indubbiamente farlo al Dirigente Scolastico prof.ssa Lina Varriale.

che da sempre e da quando è nel nostro liceo ha dimostrato empatia, solidarietà e grande volontà nel favorire attività altamente formative e culturali come la partecipazione a concorsi di Poesia e scrittura .

Attività che danno la possibilità ai ragazzi di esprimere i propri sentimenti , a mettersi in gioco e a valorizzarsi rendendoli consapevoli e più fiduciosi verso la vita e sicuri delle proprie capacità .

Grazie ai genitori che supportano e condividono queste attività stimolando la partecipazione e la presenza agli eventi.

E infine grazie ai miei alunni, che da anni mi seguono ed a quelli che continueranno spero a farlo , il mio augurio è quello di continuare ad avere fiducia in sé stessi, di credere nelle proprie capacità, di coltivare i propri interessi di essere curiosi e di vivere la vita con umiltà e amore per sé stessi e gli altri arricchendosi di sentimenti positivi e di ….poesia .

Prof.ssa Rita Cottone













