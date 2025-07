Conferenza a Roma: 10 miliardi per ricostruire l’Ucraina, Meloni guida l’impegno europeo

Condividi

Si è aperta oggi nella Capitale la Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, promossa dal governo italiano e fortemente voluta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’evento vede la partecipazione di figure di primo piano della politica internazionale, a partire dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen – che oggi ha superato una mozione di sfiducia al Parlamento UE – e da diversi leader europei, tra cui Pedro Sanchez e Friedrich Merz. In programma anche una videoconferenza con Emmanuel Macron e il neo-premier britannico Keir Starmer. Per gli Stati Uniti è presente l’inviato speciale per l’Ucraina, Keith Kellogg.

Nel suo discorso di apertura, Meloni ha rivolto un appello soprattutto al mondo imprenditoriale, invitando le aziende a investire sul futuro del Paese. “Oggi abbiamo assunto impegni per oltre 10 miliardi di euro”, ha dichiarato. Secondo i dati diffusi, si tratta di circa 200 accordi firmati per un valore immediato di 2,3 miliardi, con un potenziale che – come sottolineato da von der Leyen – potrebbe attivare fino a 10 miliardi di investimenti.

Un obiettivo ambizioso, che punta a superare i 16 miliardi raccolti nella conferenza di Berlino dello scorso anno.

“Ognuno di noi è qui per fare la propria parte per un obiettivo comune: guardare oltre l’insopportabile ingiustizia che da più di tre anni viene inflitta al popolo ucraino, e sapere immaginare ora un’Ucraina ricostruita, libera, prospera”, ha detto Meloni. Ha poi ribadito la necessità di escludere dalla ricostruzione soggetti che hanno sostenuto, direttamente o indirettamente, la macchina da guerra russa: “Non vogliamo che a beneficiare della ricostruzione siano anche entità che hanno contribuito a finanziare l’aggressione”.













