Quarto, disastro elettricità. Nuovo Cdu: “Basta con l’uomo solo al comando”

Sono passati più di 1000 giorni da quando il Sindaco Antonio Sabino dichiarava: “pugno duro con l’Enel, ho chiesto un intervento urgente!”

Era il 6 giugno 2022 e la situazione è solo peggiorata poiché i blackout sono continui.

Noi Democratici Cristiani pensiamo che ora non è il momento di attaccare l’amministrazione nella loro incapacità di gestire questa crisi.

Ma al contrario proponiamo che si facciano subito due cose:

1: Presenza fissa dei generatori dell’Enel, non solo quando ci sono i blackout.

2: Un tavolo permanente per affrontare la crisi dove partecipano associazioni, categorie dei commercianti e artigiani.

La stagione dell’uomo solo al comando non porta da nessuna parte, è arrivato il momento che Quarto costruisca il proprio futuro come comunità.

Tutti insieme possiamo farcela.

Segretario cittadino di Quarto

NuovoCDU Mario Lugello













