Strage di Corinaldo, condannato evade dopo la laurea. “Scappato con la fidanzata”

Condividi

Visite: 35

11 Visite

Andrea Cavallari, 26 anni, condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi per la strage del 2018 alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, è fuggito poco dopo la laurea.

Il 3 luglio, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna gli ha concesso un permesso senza scorta, per discutere la tesi in Scienze Giuridiche all’Università di Bologna, accompagnato solamente dai familiari. Al termine della cerimonia è rimasto con la fidanzata ed è svanito nel nulla, risultando irreperibile da quel momento.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews