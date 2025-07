Esplosione nel cuore di Torre del Greco: due feriti, si cerca tra le macerie

Una violenta esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas da una bombola, ha colpito questa mattina un edificio nel centro storico della città. L’esplosione ha provocato il crollo parziale della struttura.

Due persone sono rimaste ferite: un uomo è stato estratto vivo dalle macerie, cosciente, e trasportato in ospedale. Non si esclude la possibilità che altre persone possano trovarsi ancora sotto i detriti.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e personale medico. I residenti della zona sono stati evacuati in via precauzionale e sono in corso accertamenti tecnici per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’ipotesi principale resta quella della fuga di gas da una bombola domestica.