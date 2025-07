Beni confiscati: Comune di Quarto acquisisce il 75esimo immobile confiscato alla camorra

Condividi

Dopo l’approvazione con delibera di giunta avvenuta 3 giorni fa, questa mattina abbiamo partecipato con l’assessore ai Beni confiscati Raffaella De Vivo alla conferenza di servizi in prefettura per manifestare interesse ad acquisire un altro immobile confiscato alla camorra – dice il sindaco Antonio Sabino – Nel corso della riunione operativa con il prefetto Michele di Bari, il prefetto Laganà che dirige l’Agenzia Nazionale per la gestione e l’amministrazione dei beni confiscati, i vertici provinciali delle forze dell’ordine, i magistrati rappresentanti della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli abbiamo confermato con convinzione la scelta del nostro Comune di proseguire nella strada virtuosa del recupero dei beni confiscati per finalità sociali ed economiche. Con questa nuova acquisizione arriviamo a 75 immobili trasferiti al nostro patrimonio comunale. Immobili già diventati centro sociale per anziani, case di comunità con l’Asl, centri per le bambine e i bambini autistici, centri per donne vittime di violenza, casa delle associazioni e alloggi affittati a famiglie di Quarto. Proseguiamo senza sosta in questo percorso virtuoso di recupero, a favore della nostra comunità, di beni confiscati alla camorra”.













