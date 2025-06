Stati Uniti. Un incendio usato come trappola: due vigili del fuoco uccisi, un altro ferito. Il sospetto assalitore trovato morto

Un altro tragico episodio di violenza ha scosso gli Stati Uniti. In Idaho settentrionale, nella contea di Kootenai, due vigili del fuoco sono stati uccisi e un terzo è rimasto ferito dopo essere caduti in un’imboscata. Secondo quanto riferito dalle autorità, i soccorritori erano intervenuti per spegnere un incendio, appiccato intenzionalmente per attirarli sul posto, quando sono stati colpiti da diversi colpi d’arma da fuoco.

Dopo ore di ricerche, le forze dell’ordine hanno trovato il corpo senza vita di una terza persona, poco distante dalla scena dell’attacco. Secondo l’FBI, si tratterebbe del sospetto responsabile della sparatoria.

Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche e il movente dell’agguato, che ha sconvolto l’intera comunità locale.