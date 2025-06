ISOLA D’ELBA – MARIGLIANO: la fuga napoleonica di un detenuto 42enne. Arrestato dai Carabinieri

Condividi

Cos’hanno in comune Napoleone, il più grande condottiero della storia moderna, e un 42enne napoletano detenuto in un carcere livornese?

Scopriamolo, facendo un salto nel passato di 210 anni.

26 Febbraio 1815, il generale francese salpa dall’Isola d’Elba dove era stato confinato e approda con la nave “Incostant” a S.Juan, in Francia, alla testa di un manipolo di uomini.

Il suo ritorno nel Pays des Lumières per riconquistare il potere segnerà quelli che verranno ricordati come i “cento giorni”, culminati con la celebre disfatta di Waterloo e un nuovo esilio permanente sull’isola toscana.

Come Bonaparte, il 42enne napoletano è costretto a soggiornare sull’isola d’Elba perché detenuto del carcere di Porto Azzurro, comune di quasi 4mila anime.

Sul suo capo pesano reati di rapina, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Da qualche giorno è stato autorizzato a svolgere un’attività lavorativa, al di fuori del carcere, nel vicino comune di Campo Nell’Elba.

Ebbene, giovedì scorso, 26 giugno, il detenuto non è tornato dietro le sbarre e ha fatto perdere le sue tracce.

Non sbarcherà in Francia ma toccherà le “sponde” di Marigliano, cittadina a 23 chilometri da Napoli e luogo dove vive la sua famiglia.

È lì che lo troveranno i Carabinieri della stazione di San Vitaliano ed è lì che finirà nuovamente in manette.

Ora è agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di evasione.













