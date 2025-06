Valerio Bertotto saluta il Giugliano: risoluzione consensuale, sfuma l’ipotesi Casertana

Condividi

È arrivata ai titoli di coda l’avventura di Valerio Bertotto sulla panchina del Giugliano. Nelle ultime ore è stata ufficializzata la risoluzione consensuale del contratto tra il tecnico piemontese e il club gialloblù. Contrariamente a quanto ipotizzato inizialmente, Bertotto non sarebbe in procinto di firmare con la Casertana: tra le parti ci sarebbe una distanza economica ritenuta al momento insanabile. L’ex difensore dell’Udinese resta quindi senza squadra, in attesa di nuove opportunità. Intanto il Giugliano si sta muovendo per individuare il nuovo allenatore: tra i profili valutati figurano Vincenzo Maiuri, Gianluca Colavitto e Nicola Taurino. La decisione definitiva potrebbe arrivare nei prossimi giorni.













