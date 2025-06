Incendio a Marano, fiamme devastano due fondi privati in via Pendine-Casalanno: sul posto i vigili del fuoco

Condividi

Paura nel primo pomeriggio in via Pendine, nella zona collinare di Casalanno, al confine con la frazione di San Marco. Un vasto incendio ha devastato due fondi privati, mandando in fumo ettari di vegetazione e causando momenti di tensione tra i residenti della zona.

Due autobotti dei Vigili del Fuoco sono intervenute rapidamente per domare le fiamme, con il supporto della Polizia Municipale, accorsa per regolare la viabilità e mettere in sicurezza l’area. Non si registrano feriti, ma i danni sono ingenti.

Le cause del rogo restano al momento sconosciute. Non è ancora chiaro se l’incendio sia di natura dolosa, ma la zona, già in passato teatro di episodi simili, torna al centro delle preoccupazioni per l’alto rischio incendi, soprattutto con l’arrivo della stagione estiva.

Le operazioni di bonifica sono ancora in corso e i rilievi potrebbero fornire ulteriori elementi utili alle indagini.













