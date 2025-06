Cellulari vietati anche alle superiori: la stretta di Valditara

Condividi

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha ribadito con fermezza la sua posizione riguardo all’uso dei cellulari nelle scuole superiori italiane. In una recente intervista, ha dichiarato: “Io sono contrarissimo all’utilizzo del cellulare, quantomeno fino alla terza media” . Questa dichiarazione sottolinea l’intento del ministro di limitare l’uso degli smartphone tra gli studenti più giovani, ritenendo che possano rappresentare una distrazione significativa durante le lezioni.

Valditara ha sottolineato che, mentre strumenti come tablet e computer possono essere integrati efficacemente nel processo educativo, i cellulari rappresentano una distrazione significativa per gli studenti. Ha affermato: “Un conto è il tablet, il computer, un conto è la digitalizzazione, un conto è l’intelligenza artificiale e un conto è invece il cellulare su cui i nostri figli, i nostri ragazzi stanno ancora troppo tempo” .

La posizione del ministro è stata ulteriormente rafforzata dalle nuove linee guida ministeriali, che vietano l’uso dei cellulari in classe per gli studenti fino alla terza media, anche per scopi didattici. Questa misura mira a ridurre le distrazioni e a promuovere un ambiente di apprendimento più concentrato e produttivo.

Inoltre, Valditara ha evidenziato i rischi associati all’uso eccessivo dei dispositivi digitali, tra cui problemi di concentrazione, memoria e creatività. Ha dichiarato: “Diversi studi scientifici internazionali hanno accertato che l’abuso del cellulare, soprattutto nei giovani, provoca una serie di conseguenze negative”.

Queste iniziative riflettono un impegno del governo italiano nel promuovere un uso più consapevole e responsabile della tecnologia nelle scuole, con l’obiettivo di tutelare la salute e il benessere degli studenti.













