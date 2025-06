RNA E TERAPIE GENICHE: NAPOLI OSPITA IL CUORE DELLA RICERCA ITALIANA

Condividi

Visite: 7

15 Visite

Due giornate di lavori all’Università Federico II per il convegno scientifico del Centro Nazionale di ricerca per lo Sviluppo di Terapia Genica e Farmaci RNA, infrastruttura strategica finanziata dal PNRR, con scienziati internazionali, istituzioni e la presentazione del laboratorio di realtà virtuale della PharmaTech Academy di Scampia.

Il 16 e 17 giugno 2025, l’Università degli Studi di Napoli Federico II ospiterà al Centro Congressi di via Partenope 36 il congresso scientifico nazionale “Looking Towards the Future: New Frontiers and Innovation in RNA-based Medicine and Gene Therapy” a partire dalle 10.30 – promosso dal Centro Nazionale di Ricerca per lo Sviluppo di Terapia Genica e Farmaci RNA, uno dei cinque centri di ricerca finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’apertura dei lavori sarà affidata alla Prorettrice dell’Università Federico II, Angela Zampella, e al Presidente del Centro Nazionale per la Terapia Genica e Farmaci RNA, Rosario Rizzuto.

Uno dei momenti centrali del congresso sarà la tavola rotonda, alle 12.30 di lunedì 16 giugno, che vedrà riuniti i vertici dei cinque Centri Nazionali di Ricerca finanziati dal PNRR: un confronto strategico tra i responsabili dei centri dedicati a biodiversità, agritech, mobilità sostenibile, calcolo ad alte prestazioni e terapie avanzate. Un’occasione importante per riflettere sul ruolo della ricerca pubblica come motore di sviluppo e innovazione per il Paese. Al tavolo, moderato dalla giornalista Marianna Aprile, parteciperanno i presidenti Luigi Fiorentino, National Biodiversity Future Centre (NBFC), Matteo Lorito, Agritech National Center, Gianmarco Montanari, The National Center for Sustainable Mobility, Rosario Rizzuto, National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology, e Antonio Zoccoli, National Research Center in High Performance Computing, Big Data and Quantum Computing.

Il congresso ospiterà, inoltre, scienziati di fama internazionale, tra cui Adrian Krainer del Cold Spring Harbor Laboratory e Paula Cannon della University of Southern California, che porteranno contributi di altissimo livello scientifico sulle nuove frontiere della medicina basata su RNA.

Grande attenzione sarà riservata anche alla formazione e alla tecnologia, con la presentazione del nuovo laboratorio di realtà virtuale della PharmaTech Academy, un’infrastruttura immersiva che rappresenta un passo avanti nella didattica e nella sperimentazione nel campo delle terapie avanzate.

Il congresso si configura come un momento di sintesi tra ricerca, istituzioni e industria, con l’obiettivo di portare avanti il lavoro del Centro Nazionale anche dopo il PNRR e sviluppare nuovi farmaci per cure personalizzate e sostenibili.

CENTRO NAZIONALE DI RICERCA “SVILUPPO DI TERAPIA GENICA E FARMACI CON TECNOLOGIA A RNA”

Il Centro Nazionale di Ricerca “Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia RNA” è uno dei cinque centri finanziati con oltre 320 milioni di euro dall’Unione Europea (PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca) nell’ambito del programma NextGeneration EU (NGEU), impegnato nello sviluppo di nuove terapie geniche e nell’identificazione di nuovi bersagli terapeutici da tradurre in prodotti farmacologici innovativi basati sull’RNA. Nato da una proposta progettuale presentata dall’Università di Padova insieme agli altri partner, il Centro è oggi coordinato dall’omonima Fondazione che svolge il ruolo di HUB, coinvolge 32 tra atenei e istituti di ricerca e 13 aziende private per un totale di 1000 scienziati già in forze presso gli enti e più di 500 ricercatori e dottorandi reclutati ad hoc. I progetti di ricerca sono organizzati in 10 Spoke, di cui 5 verticali dedicati alla ricerca e 5 orizzontali che si occupano dello sviluppo tecnologico. https://www.rna-genetherapy. eu/













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews