Fdi, venerdì il viceministro Cirielli a San Tammaro per l’ingresso ufficiale nel partito della Meloni di 9 esponenti di maggioranza.

“Una scelta condivisa: Fratelli d’Italia. Territorio, squadra, futuro”. L’appuntamento è per venerdì 13 giugno 2025, alle ore 10.00, presso l’auditorium “Antonio De Curtis”, in via Nazionale Appia a San Tammaro. E’ proprio qui che Edmondo Cirielli terrà a battesimo l’ingresso ufficiale in Fratelli d’Italia della maggioranza targata Vincenzo D’Angelo. Il sindaco di San Tammaro, il suo vice Giuseppe Fierro, gli assessori Errico Scala, Mena Gravino e Teresa Forgillo, e i consiglieri Mario Laudanno, Ivana Cante e Raffaele Leggiero aderiranno al partito guidato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.