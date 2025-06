Condividi

Sono ancora in prognosi riservata i tre ragazzi vittima di incidente due giorni fa a Mugnano: ragazzi di 15,16 e 18 anni, ricoverati rispettivamente a Giugliano e a Pozzuoli. I giovani, che non rischiano la vita, sono stati sottoposti ad interventi chirurgici: uno ha subito asportazione milza e rene, un altro ha problemi a un polmone. I ragazzi erano in tre su uno scooter e tutti senza casco.













