TERRIBILE INCIDENTE SULLA NOLA-VILLA LITERNO: COINVOLTE OTTO VETTURE, DIVERSI FERITI

Condividi

Visite: 152

14 Visite

L’ennesimo, grave incidente sulle strade di Napoli e del Casertano. Ancora una volta nel tratto Nola-Villa Literno si registra un bilancio molto alto: otto auto coinvolte, da quanto si apprende, e quattro persone finite in ospedale nella tarda serata di oggi. Una persona è in condizioni critiche. Sul posto diverse pattuglie dei carabinieri e mezzi del 118. Il tratto, Carinaro e Teverola, è al buio in alcuni punti, tale da rendere difficile anche il lavoro dei militari e dei mezzi di soccorso. Un altro incidente, poco dopo, si sarebbe verificato in conseguenza di quello in cui sono state coinvolte le otto autovetture.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews