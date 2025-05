Marano, rotte aeree e voli caos. L’avvocato Esposito scrive ad Enac: “Solo ieri 100 aerei”

Condividi

Quale presidente dello Sportello dei diritti del cittadino chiedo lumi su quanto sta accadendo e le rotte degli aerei. Ieri alle ore 07.15 e successivamente ore 07.30 circa le rotte e linee e aerei di linea che hanno sorvolato la zona di Quarto/ Marano di Napoli, a data 28/5/2025 con i dettagli completi e velocità distanze da abitazioni. Ci sono vari filmati che vedono vicinissimi alle case tali aerei. Solo ieri in un’intera giornata, dalle 07 alle 24, sono passati più di 100 aerei contati nello spazio aereo di Marano di Napoli, dai cittadini, con scie che svaniscono solo dopo ore molte ore dalle 6…7 ore per apparentemente dissolversi, diversamente si procederà come per legge nelle sedi opportune per ogni omissioni eventuale.

Avvocato Beniamino Esposito













