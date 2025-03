MARANO, REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E QUELLA GARA A INVITI SENZA BANDO DELEGATA ALLA CUC NOLANA CHE FA DISCUTERE

Visite: 154

Se fino ad oggi l’ufficio tecnico del Comune di Marano ci aveva abituato a gare super aperte, delegate alla Cuc Nolana, a cui spesso partecipavano pochi, pochissimi operatori, forse per la prima volta, per la realizzazione del sistema di videosorveglianza territoriale e di rilevamento dei transiti veicolari per la sicurezza urbana “Marano Sicura”, si indice una procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di un bando, attraverso un invito a dieci operatori economici, selezionati dalla Cuc Nolana, individuati nel proprio Albo Fornitori (e come?)…non si sa. Importo dei lavori: 201.000 mila euro oltre oneri e iva, soldi erogati dal Ministero dell’Interno a valere sul Poc Legalità 2014-2020.

Da premettere che la norma e l’importo dei lavori consentono all’ufficio tecnico di avvalersi di una procedura ristretta, ma abbiamo qualche dubbio che si possa addirittura utilizzare quella senza pubblicazione di un bando di gara. Perché la norma prevede espressamente all’art. 76 del codice dei contratti che si possa ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando:

non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata […] (non è questo il caso);

quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica, la concorrenza è assente per motivi tecnici, la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti.

O in tutti gli altri casi previsti dai commi successivi che invitiamo gli addetti ai lavori a consultare.

La domanda che sorge spontanea è la seguente: perché gli impianti di videosorveglianza si è optato per una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando e per le altre gare, sempre inerenti a lavori, si è ricorso alle procedure aperte? Anche in quel caso le soglie erano comprese tra 150 mila e 1 milione di euro, eppure si è fatto diversamente. E poi nell’AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA pubblicato dalla CUC Nolana sul portale gare non si specifica in che modo avverrà la selezione degli operatori, ma si rimanda genericamente ad una individuazione attraverso l’albo dei fornitori. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell’Anac chiarisce che bisogna specificare quali criteri verranno utilizzati per la selezione degli operatori economici. Non si può ricorrere a sorteggi o scelte a campione ma – come chiarito dall’ANAC – “i criteri utilizzati dalle stazioni appaltanti per la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure “devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.”

Anche per il Comune di Marano, così come avvenuto per Messina, Vasto, Marigliano, Pagani e Sorrento, il tecnico che ha redatto la progettazione esecutiva degli impianti di videosorveglianza, è Paolo Gustuti.