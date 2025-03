Capaccio-Paestum, il Sindaco Alfieri arrestato per voto di scambio politico-mafioso: ora il Prefetto di Salerno invii una commissione d’accesso al Comune

Condividi

Nella mattinata odierna, a Torchiara, Capaccio Paestum, Terni, Baronissi e Sulmona, la Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia di Salerno ha dato esecuzione ad un’Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere ed agli arresti domiciliari a carico di 10 indagati, emessa dalla Sezione GIP-GUP del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura della Repubblica-Direzione Distrettuale Antimafia, i quali, a vario titolo, sono ritenuti responsabili dei delitti di scambio politico elettorale politico mafioso; tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso; estorsione aggravata dal metodo mafioso; detenzione, porto e cessione di armi da guerra e comuni da sparo e favoreggiamento personale. Tra gli arrestati c’è anche Franco Alfieri, ex sindaco di Capaccio Paestum ed ex presidente della Provincia di Salerno.

Alfieri, qualche mese fa, era stato arrestato nell’inchiesta della procura di Salerno che ha ipotizzato, a vario titolo, nei confronti di sei persone, tra cui la sorella e l’ex capostaff, reati di corruzione e turbata libertà degli incanti.

Ora il Prefetto di Salerno Francesco ESPOSITO deve inviare senza indugio una commissione d’accesso al Comune di Capaccio – Paestum, così come in provincia di Napoli è avvenuto per Poggiomarino, dove il Sindaco e il Vice Sindaco sono finiti al centro di un’inchiesta della Dda di Napoli per voto di scambio politico mafioso, per accertare l’eventuale condizionamento mafioso dell’apparato burocratico amministrativo. Vi è la necessità di fare chiarezza su quanto sta accadendo nell’area salernitana, da troppo tempo fuori dai riflettori.













