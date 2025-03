Carlo Acutis santo ad aprile, l’allarme del vescovo: “Già traffico di reliquie”

Condividi

È prevista per il prossimo 27 aprile la canonizzazione di Carlo Acutis in piazza San Pietro. Si attendono circa 100mila pellegrini. Molto fermento anche ad Assisi, dove è sepolto. La diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, insieme al Comune di Assisi, alle Famiglie Francescane e alla Regione dell’Umbria, si stanno preparando a questo evento e all’accoglienza dei pellegrini che giungeranno nella Città di Francesco per pregare sulla tomba del giovane, nel Santuario della Spogliazione. Intanto il vescovo della Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino (nel tondo), ha presentato una denuncia nei confronti di ignoti alla Procura di Perugia dopo che sul web sono state messe all’asta alcune reliquie attribuite al beato Carlo Acutis, che sarà proclamato santo ad aprile.













