Da Cardiff (Galles) a Marano: il Centro Aktis ospita i medici del Velindre Cancer Centre

Un incontro di alto profilo scientifico ha avuto luogo presso il Centro Aktis Diagnostica e Terapia, dove una delegazione del prestigioso Velindre Cancer Centre di Cardiff, Galles, ha fatto visita alla struttura. L’obiettivo: uno scambio di conoscenze e la creazione di futuri network scientifici.

Il Velindre Cancer Centre, soprannominato “L’Ospedale della Speranza”, è un’istituzione di riferimento nel Regno Unito per il trattamento delle patologie oncologiche. Con oltre 30 anni di attività e un milione e mezzo di pazienti assistiti, il centro gallese rappresenta un’eccellenza nel panorama sanitario internazionale.

La delegazione, composta da sei tra medici e tecnici, ha visitato i reparti di Radioterapia e Radiologia del Centro Aktis, rimanendo particolarmente colpita dalle tecnologie all’avanguardia e dalle apparecchiature di ultima generazione presenti nella struttura. Un confronto costruttivo ha visto protagonisti i professionisti dei due centri, con un focus sulle migliori pratiche cliniche e sulle soluzioni diagnostiche e terapeutiche più innovative.

All’incontro hanno partecipato anche Benedetto D’Iglio (Fora S.p.A.) e Ilaria Crippa e Massimo Viganò (United Imaging Healthcare), a testimonianza dell’interesse suscitato dall’evento nel settore sanitario e tecnologico.

Valerio Scoppa, CEO del Centro Aktis, ha espresso grande soddisfazione per la visita, sottolineando l’importanza della cooperazione internazionale per il progresso della medicina: “Questo incontro rappresenta un’opportunità preziosa per condividere esperienze e conoscenze, con l’obiettivo comune di migliorare la qualità delle cure e offrire sempre maggiori speranze ai nostri pazienti”.

L’iniziativa si inserisce in una strategia di partnership internazionali del Centro Aktis, volta a favorire lo scambio di conoscenze e l’adozione delle migliori pratiche cliniche a livello globale.