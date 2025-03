Barra, banconote false: 4 misure cautelare. Indagine sull’asse Roma-Napoli

Condividi

Per delega del Procuratore della Repubblica, si comunica che nella mattinata odierna in Napoli, a conclusione di un’articolata attività investigativa finalizzata alla neutralizzazione di un’organizzazione criminale dedita alla falsificazione e alla distribuzione transnazionale di banconote false da 20, 50 e 100 euro – indagine diretta dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli (Sezione Criminalità Economica) -, i militari del Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria “Roma”, supportati dai militari del Comando Provinciale e del Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria di Napoli, hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza Cautelare, emessa il 13 marzo 2025, dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, nei confronti di 4 indagati, tutti gravemente indiziati di associazione

per delinquere finalizzata alla produzione e distribuzione di banconote false (nr. 2 misure applicative della custodia cautelare in carcere, nr. 1 misura applicativa degli arresti domiciliari e nr. 1 misura applicativa dell’obbligo di dimora nel comune di Napoli).

Il gruppo criminale individuato risultava coinvolto nei processi diretti alla produzione di banconote contraffatte da 20, 50 e 100 euro, il tutto servendosi di una stamperia clandestina sita nell’area di Napoli- Barra, per la precisione all’interno di un “bunker” sotterraneo contiguo al garage dell’abitazione del promotore del sodalizio criminoso, locale il cui accesso era stato occultato da una parete muraria mobile realizzata su rotaie, azionabile con un sistema elettronico artigianale. Il 14 agosto 2024 i Carabinieri del Comando Antifalsificazione Monetaria avevano smantellato il sito

produttivo procedendo al sequestro di:

 banconote false del taglio da 20, 50 e 100 euro, per un valore nominale complessivo di circa 2 milioni

e settecentomila;

 numerosi devices e nr. 31 stampanti digitali;

 progetti grafici strumentali alla produzione digitale della valuta falsa in euro e delle banconote da 100

dollari U.S.A.;

 supporti cartacei e progetti digitali funzionali alla clonazione di buoni postali fruttiferi in Lire,

utilizzati per perpetrare truffe in danno di Poste Italiane.

Il 14 marzo u.s. i Carabinieri dell’Antifalsificazione Monetaria avevano anche accertato la fraudolenta riattivazione del sito produttivo, ancora sotto sequestro, ad opera dei sodali comunque gravitanti nell’abitazione principale. Nella circostanza veniva operato il sequestro di ulteriore valuta falsa appena stampata (nr. 33 banconote da 50 €) e materiale informatico funzionale alla produzione. Le indagini, svolte con il contributo specialistico della Banca d’Italia e con il supporto di Europol, soprattutto per il censimento delle filiere distributive rivolte all’estero e, in particolare, verso la Francia, hanno consentito di accertare che i falsari, a partire dal 2021, avevano generato 5 insidiosissime classi di

contraffazione diffuse in tutti i paesi Europei, avendo prodotto circa 380 mila banconote, per un valore nominale complessivo di circa 11 milioni e 500 mila euro, riuscendo a monopolizzare circa il 30% della valuta falsa circolante nell’eurozona.

I provvedimenti eseguiti sono misure cautelari personali, disposte in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari delle stesse sono persone sottoposte ad indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.

Napoli, li 25 marzo 2025













