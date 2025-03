Giorgia Meloni sul Manifesto di Ventotene: “Non è la mia Europa”. Bagarre in aula, seduta sospesa

Condividi

Visite: 54

27 Visite

“Non so se questa è la vostra Europa ma certamente non è la mia”: Giorgia Meloni lo ha detto al termine delle sue repliche alla Camera, leggendo alcuni passaggi del Manifesto di Ventotene. Tanto è bastato a far scoppiare la protesta delle opposizioni, soprattutto del Pd. Un caos tale che il presidente di Montecitorio Lorenzo Fontana è stato costretto a richiamare i deputati insorti. La tensione, però, ha raggiunto livelli altissimi. E le proteste sono andate avanti. A quel punto Fontana è stato costretto a ripetere in tono duro: “Invito tutti a sedersi e mantenere la calma altrimenti sospendo la seduta“.

A un certo punto la premier si è rivolta direttamente alla segretaria del Pd, Elly Schlein, che nel frattempo stava prendendo appunti e confrontandosi con il responsabile Esteri dem Giuseppe Provenzano. Meloni, in particolare, le ha chiesto se “visto che ce lo chiede l’Europa, dobbiamo mandare i soldati in Ucraina”. Poi, ricordando la manifestazione pro-Europa di sabato 15 marzo a Piazza del Popolo a Roma, Meloni ha letto alcuni passaggi del Manifesto di Ventotene prendendone le distanze. Ed è stato proprio in quel momento che si sono levate le grida di protesta.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews