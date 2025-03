Condividi

Crolla un palo della pubblica illuminazione in via Marano-Pianura, nel territorio di Marano, poco prima del ristorante “La Capannina”. La strada è tra le più pericolose della città. La segnalazione ci arriva da un residente. Non si registrano feriti. Ma il palo va rimosso quanto prima dall’autorità competente. Sul posto stanno arrivando operai e tecnici dell’Enel.













