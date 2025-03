Elezioni comunali e referendum: si vota il 25, il 26 maggio, l’8 e il 9 giugno

Condividi

Le elezioni comunali del 2025 si terranno per la gran parte in primavera, e nello stesso periodo si voterà anche per il referendum sulla cittadinanza e quelli sul lavoro indetti dalla Cgil. Il primo turno delle comunali si svolgerà domenica 25 e lunedì 26 maggio, il secondo turno di ballottaggio l’8 e 9 giugno. Proprio domenica 8 e lunedì 9 giugno si voterà anche per i referendum. Le date ufficiali sono state confermate ieri: il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che fissa l’election day. Nessuna novità, invece, per quanto riguarda le date delle prossime elezioni regionali 2025.













