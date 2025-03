POGGIOREALE, 17 FERITO CON COLPI D’ARMA DA FUOCO

Condividi

Intorno alle 14 i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Nuova Poggioreale, altezza civico 19 (difronte all’istituto tecnico Leonardo Da Vinci) per una persona ferita.

Si tratta di un 17enne incensurato.

Era in sella ad uno scooter insieme ad un coetaneo quando è stato raggiunto da un proiettile alla coscia destra.

Il giovane è stato portato all’ospedale del Mare, non in pericolo di vita.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica, ancora poco chiara.













