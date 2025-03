Stop ai test di accesso a Medicina: la Camera approva

Condividi

Con 149 voti a favore e 63 contrari la Camera ha approvato in via definitiva la legge delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. Stop ai testi di ammissione, l’iscrizione al primo semestre dovrà essere libera, mentre al secondo si accederà in base al conseguimento di tutti i crediti formativi universitari stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre, da svolgere secondo standard uniformi, e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale.

Bernini: «L’università non si presenta più con l’odiosa dicitura “numero chiuso”»

«Finalmente Medicina volta pagina: superiamo il numero chiuso e diciamo addio ai test d’ingresso che per troppo tempo hanno spento i sogni e le ambizioni di tanti ragazzi. L’Università non si presenta più con l’odiosa dicitura “numero chiuso”, ma apre le proprie porte per formare chi desidera diventare medico», ha scritto su X il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. «Sì al talento e alla meritocrazia: dalle parole ai fatti!», è stato poi il commento del vicepremier, Matteo Salvini.













