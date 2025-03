Crotone-Giugliano: 3-2, la beffa arriva nel finale dopo una bella rimonta. Match deciso dall’ex Cargnelutti

Condividi

Un ko che lascia l’amaro in bocca. Il Giugliano di Valerio Bertotto, dopo aver recuperato due gol, viene punito nel finale del secondo tempo da una rete dell’ex di turno Cargnelutti. 3-2 in favore dei padroni di casa, che sbloccano il match dopo appena 23 secondi: ad aprire le danze è l’attaccante Guido Gomez. Lo stesso Gomez, ben servito da Vitale, sigla di testa anche la rete del raddoppio. I tigrotti, tuttavia, non demordono. Padula – su assist di Del Sole – accorcia le distanze nel finale del primo tempo. Poi è Nepi – entrato nella ripresa – a raddrizzare le sorti dell’incontro. Intensi i minuti finali del match, deciso a due dal termine dal difensore Cargnelutti.













Commenti

