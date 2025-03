Ancora violenza contro il personale sanitario a Napoli: 38enne russa aggredisce infermiere al CTO

Condividi

Un nuovo episodio di violenza ha colpito il personale sanitario di Napoli, questa volta al CTO (Centro Traumatologico Ortopedico) in viale Colli Aminei. Una donna di 38 anni di origine russa, in evidente stato di ebbrezza, ha aggredito un infermiere del Pronto Soccorso con un pugno allo stomaco.

La donna era stata trasportata in ospedale in ambulanza da piazza Sette Settembre, dove era stata soccorsa per una lieve ferita alla mano. Una volta giunta al CTO, la 38enne ha dato in escandescenze e ha colpito l’infermiere.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Capodimonte, che hanno identificato la donna e l’hanno denunciata in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per lesioni a un operatore sanitario.

L’aggressione al CTO segue di pochi giorni un altro episodio di violenza contro il personale sanitario, avvenuto all’Ospedale del Mare di Ponticelli. In quel caso, un uomo di 31 anni è stato denunciato per aver insultato e minacciato i medici del Pronto Soccorso, e per aver danneggiato un computer e una stampante.













